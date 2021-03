Cuauhtémoc Blanco aseguró que hubiera hecho una gran dupla con André-Pierre Gignac, a quien consideró el mejor extranjero que ha jugado en Tigres.

¿Se imaginan a André-Pierre Gignac y Cuauhtémoc Blanco jugando en el mismo equipo? Pues el Gobernador de Morelos sí, quien aseguró que hubiera hecho una gran dupla con el jugador francés, máximo goleador en la historia de Tigres.

En entrevista con TUDN, Cuauhtémoc Blanco aseguró que Gignac es el mejor extranjero que ha jugado en Tigres. Señaló que, jugando con el francés, hubiera metido millones de goles , además de que recordó la buena dupla que hizo con Kleber Boas en América.

"Meteríamos millones de goles, yo creo. Se me hace un buen jugador, uno de los mejores extranjeros que ha traído Tigres, acuérdate que también tenían un excelente jugador y que lo dejaron ir, que era Kléber Boas, que en Veracruz y América funcionó conmigo muy bien, hicimos muy buena mancuerna" Cuauhtémoc Blanco

André-Pierre Gignac Mexsport

Cuauhtémoc Blanco habla sobre los extranjeros en Liga MX

Cuauhtémoc Blanco, quien jugó para América, Necaxa, Veracruz o Santos, habló sobre la cantidad de jugadores extranjeros que hay en el futbol mexicano, considerando que hay demasiados y que se tendría que dar más oportunidades a los mexicanos.

"Yo lo he dicho muchas veces: que no haya tantos extranjeros. Le deben de dar oportunidad a los jugadores mexicanos, se me hace una exageración. Créeme que yo lo viví cuando llegué al América, yo pensé que ya estaba para jugar a los 20-21 años" Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco Mexsport

"Es una de las mayores injusticias del futbol mexicano": Cuauhtémoc Blanco

Sobre el mismo tema, Blanco recordó que él tardó en figurar en América debido a que el entrenador en turno le daba prioridad a que jugara Marcelo Barticciotto, quien había costado una buena cantidad de dinero al club. Señaló que esta situación sigue pasando en la actualidad, lo cual consideró como una gran injusticia.