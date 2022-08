Tras la goleada que le propinó el Club América a Cruz Azul, se vendrían varios cambios en La Máquina.

Y es que, la directiva analiza aplicar sanciones económicas a los jugadores además todos se llevaron un duro regaño.

Cabe recordar, que Raúl Gutiérrez tomará la dirección técnica de Cruz Azul junto con Marco Sánchez Yacuta.

Aunque, no será un reto sencillo, pues la directiva quiere lleven al equipo a la Liguilla, no importa si no lo logran de manera directa, pero con todo y el repechaje quieren que esté en liguilla.

Pero, la directiva buscará a un nuevo técnico, en caso de que el Potro Gutiérrez no cumpla con los objetivos.

Carlos López de Silanes tiene su prueba de fuego como director deportivo. Si puesto también está a prueba.

Rafael Baca y Julio César Domínguez fueron señalados como los que más bajo nivel han presentado. No seguirán en el plantel a pesar de que tengan contrato. Se estudia mandarlos con la Sub-20.

Cruz Azul en el Clásico Joven

Sin duda alguna, el marcador del Clásico Joven dejó marcado a cruz Azul pero no de una manera positiva.

Club América goleó a La Máquina 7-0 en el Estadio Azteca y puso en evidencia el mal momento por el que atraviesa Cruz Azul.

Los aficionados no han parado de protestar para exigir respuestas y tratando de encontrar a los responsables.

Aficionados de Cruz Azul encaran a jugadores

Con una pancarta que decía: “Huevos le faltan, huevos les traemos”, aficionados acudieron a las instalaciones de Cruz Azul para encarar a los jugadores.

Incluso estrellaron huevos en el lujoso auto de Uriel Antuna, como muestra de su enojo ante los recientes resultados.

Cabe recordar, que también el mismo día del partido fueron al hotel de concentración para insultar al plantel.

