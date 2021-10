México.- Debido a que la Copa Mundial de Futbol se realizaría cada dos años , Selecciones amagan con salirse de la FIFA.

De acuerdo con AP, son al menos doce Selecciones de Europa, de las 55 que están afiliadas a la UEFA , las que se encuentran dispuestas a marcharse de la FIFA si la Copa Mundial de Futbol se hace cada dos años.

Esta rebelión estaría siendo encabezada por Selecciones de futbol nórdicas como Suecia, Finlandia, Noruega e Islandia las que hace unos días dieron a conocer su desacuerdo con la propuesta de FIFA.

La propuesta de la FIFA de hacer una Copa Mundial de Futbol cada dos años ya fue escuchada por las 211 Federaciones que integran el máximo órgano.

Es por ello que se prevé que este mismo miércoles 20 de octubre la FIFA anuncie una votación para determinar si el Mundial debe hacerse cada dos o cada cuatro años.

Recordemos que desde sus inicios, salvo excepciones por la Segunda Guerra Mundial, la Copa Mundial de Futbol se celebra cada cuatro años .

Sin embargo, la intención de la FIFA es que el Mundial se haga cada dos años a fin de, supuestamente, elevar el interés y el nivel en el torneo.

Según el artículo 18 de los estatutos de la FIFA, cualquier Federación de futbol, incluyendo su Selección nacional, puede abandonar el máximo organismo siempre y cuando se avise con seis meses de antelación.

Cabe señalar que la propia UEFA apoyaría eventualmente la rebelión ante la FIFA, pues dicho organismo no coincide con el mandamás del balompié a nivel mundial.

Si es que alguna de las Federaciones y sus respectivas Selecciones nacionales abandonan la FIFA, todavía podrían pertenecer a la UEFA, de modo que el golpe no sería tan significativo para estas.

Inclusive, Alexander Ceferin, presidente de la UEFA , aseveró que una cuestión como el Mundial cada dos años no puede someterse a votación.

Es más, Alexander Ceferin le pidió a Gianni Infantino, presidente de la FIFA , que reculara en sus intenciones de hacer la Copa Mundial de Futbol cada dos años.

“Les pido seriamente a usted y a la FIFA que no presionen para que se vote, porque eso podría tener terribles consecuencias para el fútbol en general. No creo que sea prudente votar sobre un asunto como ese. No solo porque habrá graves consecuencias que tendremos que asumir, sino también porque las partes interesadas como clubes y ligas no tienen voto y esta idea va en detrimento de su existencia”

Alexander Ceferin