De la Copa Mundial de Futbol a vender postres; así es la nueva vida del Copayito luego de la difícil situación que vivió durante la pandemia de COVID-19.

Edson Zúñiga, quien interpretaba al mítico personaje que viajaba a los eventos deportivos más importantes, el Compayito, terminó su contrato con Televisa en 2019 y tras la emergencia sanitaria se tuvo que desempeñar en una faceta completamente distinta.

El Compayito aseguró en una entrevista para el programa Miembros al aire, que aprovecharon el confinamiento para hacer postres; su esposa era la encargada de prepararlos y él de repartirlos a bordo de una motocicleta.

“No había opción, me puse a vender postres. Aprovechamos que la gente se puso muy ansiosa con el encierro y con los postres encontramos un ingreso económico. Mi esposa es la que cocinaba y yo literal me montaba en una moto con una caja para repartir pasteles, todo por un ingreso”.

Televisa despide al 'Compayito' (Twitter / Copayito (@compayetd))

El Compayito y las dificultades por COVID-19

Tras la pausa económica y suspensión de ventos masivos, Edson Zúñiga no pudo desempeñarse en shows como comediante, como usualmente pasaba.

Además, con el humor que lo caracteriza, el comediante aseguró que tiene un hijo de pocos meses y necesitaba aún más el trabajo por lo que tuvo que buscar fuera del área en donde estaba acostumbrado.

“Por pandemia me he quedado en casa, no hay trabajo. Apenas salió algo con El Costeño y Gustavo Munguía. Tan me he quedado en casa que embaracé a mi mujer, yo que pensé que me iba a divorciar y soy tan idiota que la embaracé y tengo un bebé de 11 meses” .

Con una carrera en la televisión deportiva de más de 17 años, el contrato que tenía con TUDN no fue renovado y el personaje se retiró de la pantalla grande.

¿De dónde surgió el Compayito?

Edson Zúñiga hizo un casting junto con otros comediantes para crear un personaje para Televisa Deportes.

Los planes cambiaron, pues en un inicio la idea era mostrar una mano abierta llamada Manuel Adame y era un poco de humor en doble sentido.

Sin embargo, Edson Zúñiga llegó a cambiar todo y con su idea revolucionó las coberturas de los eventos deportivos más importantes, así fue que asistió a cinco Copas de Futbol Mundial y tres Juegos Olímpicos.