México.- La FIFA le quitaría a México la sede del Copa Mundial de Futbol de 2026 debido a que quiere que todas sus ganancias están libres de impuestos .

De acuerdo el periodista Luis Castillo, la FIFA siempre busca negociar con los gobiernos locales el no pagar los impuestos en aras de maximizas sus ganancias.

Sin embargo, la política fiscal impulsada por el presidente AMLO (Andrés Manuel López Obrador) tiene nervioso al máximo organismo futbolístico.

Asimismo, Luis Castillo afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le advirtió a la FIFA que se tienen que pagar los impuestos derivados del Copa Mundial de Futbol de 2026.

Cabe señalar que el Mundial 2026 será organizada por México en conjunto con Estados Unidos y Canadá .

“El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador le ha dicho a la FIFA: ‘tienes que pagar impuestos, no te voy exentar impuestos, no vas a hacer lo que hiciste en Brasil 2014’, cuando el congreso exentó de más de 400 millones de euros de impuestos a la FIFA”

Tal como expuso Luis Castillo, la FIFA prevé una recaudación de 14 mil millones de dólares ( 288 mil millones de pesos ), de los cuales 11 mil mmd ( 222 mil mdp ) irían directo a sus bolsillos.

En ese sentido, el periodista le pidió al presidente AMLO que no recule en su postura y le cobre los impuestos que haya que cobrar al poderoso organismo futbolero.

Cabe señalar que, debido a este tema fiscal, la FIFA se reunirá a finales de año para ver si le deja o le retira la sede de la Copa Mundial de Futbol de 2026 a México.

Finalmente, Luis Castillo explicó que las multas impuestas por la FIFA a la Federación Mexicana de Futbol en torno al grito homofóbico constituyen un chantaje al balompié nacional.

Y es que estas sanciones, en la percepción del susodicho, fungen como un método de presión para México en el tema fiscal, además, reflejan la “ hipocresía de la FIFA ”.

Toda vez que, como apuntó el periodista, la FIFA no ha dicho nada sobre otras problemáticas igual y de graves y discriminatorias ocurridas en diversos países.

“La FIFA está acostumbra a que en México no paga impuestos… por eso quiere chantajear a México, el mensajes es ‘si me cobras impuestos no hay Mundial y te hago una campaña para hacerte ver como un país homófobo’”

Luis Castillo