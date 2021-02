El Bayern Múnich disputará ante Tigres el título de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021 y estos son algunos de sus jugadores más destacados.

El Bayern Múnich ya se prepara para disputar la gran final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2021 ante los Tigres de México y no cabe duda de que el equipo alemán es el máximo favorito para llevarse el triunfo este jueves en el Education City Stadium de Catar.

Y es que el conjunto de Múnich cuenta con uno de los mejores equipos del mundo, plagado de estrellas y seleccionados nacionales de todas partes del orbe. Es por eso que a continuación te decimos cuáles son los principales jugadores a seguir en el equipo alemán.

Manuel Neuer, el gran líder de la defensa del Bayern Múnich

No se entiende el éxito reciente del Bayern Múnich en los últimos años sin Manuel Neuer, portero y gran capitán del cuadro bávaro que se sigue manteniendo como uno de los mejores arqueros del mundo.

Manuel Neuer Mexsport

Neuer, que ya sabe lo que es perder ante un equipo mexicano, es el líder de una defensa que también está integrada por grandes futbolistas como Alphonso Davies, revelación de la Concacaf; Benjamin Pavard, campeón del mundo con Francia en 2018; o David Alaba, jugador pretendido por el Real Madrid.

Cabe mencionar que Jerome Boateng, seleccionado alemán, no podrá estar en el partido tras la trágica muerte de su exnovia Kasia Lendhardt, por lo que todo parece indicar que Niklas Süle será quien lo reemplace en el duelo ante Tigres.

Joshua Kimmich, el cerebro del Bayern Múnich

Si hay un jugador que es importante en el esquema del Bayern Múnich, ese es Joshua Kimmich, jugador alemán de 26 años que prácticamente es el cerebro del cuadro bávaro. Es la pieza que le da equilibrio al equipo dirigido por Hans Flick, además de que suele proyectar grandes pases a sus compañeros.

En el centro del campo también se encuentran el español Marc Roca y Thomas Müller, mítico futbolista alemán que se ha cansado de destacar tanto en la Selección de Alemania como en el cuadro muniqués.

Robert Lewandowski lidera la delantera del Bayern Múnich

En la delantera no se puede hablar de otro jugador que no sea Robert Lewandowski, actual The Best gracias a su gran actuación en la temporada pasada, en la cual terminó como campeón de goleo en la Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League.

Pero el delantero polaco no es el único atacante de miedo en el cuadro alemán. También se encuentran Serge Gnabry y Leroy Sané, jóvenes futbolistas que son conocidos como los nuevos Arjen Robben y Frank Ribery.

¿Cuánto vale la plantilla del Bayern Múnich?