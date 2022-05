La Cooperativa La Cruz Azul reaccionó a la reaparición de Guillermo Billy Álvarez, quien el jueves publicó un video luego de casi dos años siendo un prófugo de la justicia.

A través de un comunicado, la Cooperativa La Cruz Azul señaló que Billy Álvarez “apela al olvido de un fraude siete veces mayor que La Estafa Maestra”.

Asimismo, la cooperativa acusó a los allegados de Guillermo Álvarez Cuevas de provocar el enfrentamiento en Tula, Hidalgo, que dejó ocho personas muertas.

Señaló que el video publicado por el expresidente de Cruz Azul es una falta de respeto para todos los socios y trabajadores de la Cooperativa.

“El video de este día resulta lesivo y un insulto para todos los socios y trabajadores de La Cruz Azul, a quienes la familia Álvarez Cuevas, durante décadas, quiso despojar de su patrimonio”, se lee en el comunicado.

Billy Álvarez, quien fuera presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, así como del equipo de la Liga MX, reapareció el jueves 12 de mayo tras casi dos años de ser un prófugo de la justicia.

Lo hizo a través de un video en el que señaló que, por diversas causas y motivos, no ha podido explicar su situación, pero aseguró que lo hará en los próximos días.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme a mis compañeros y compañeras de la organización para poder explicar por qué causas y en virtud de la de las circunstancias en las que me encuentro no he podido tener ese intercambio de impresiones y sobretodo que se conozca la versión de los hechos”

Billy Álvarez