Guillermo Ávarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, quien fuera presidente del Cruz Azul y director general de la cooperativa La Cruz Azul, reapareció mediante un video publicado en redes sociales.

Billy Álvarez, como se le conoce popularmente se encuentra prófugo desde agosto del 2020, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Soy Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, socio 874 de la cooperativa LaCruz Azul, sociedad cooperativa limitada”, mencionó.

“Por diversas circunstancias no he podido estar cerca ni mucho menos dirigirme a mis compañeros y compañeros de la organización para poder explicar por qué causas y en virtud de la de las circunstancias en las que me encuentro no he podido tener ese intercambio de impresiones y sobretodo que se conozca la versión de los Hechos”.

Billy Álvarez