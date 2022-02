Concacaf hace otro ridículo; eliminan a equipo de la Liga de Campeones por no tener visas.

El equipo haitiano, AS Cavaly, fue eliminado por no poder haber conseguido las visas para entrar a Estados Unidos, y enfrentarse a New England Revolution de la MLS.

Mediante un comunicado, el organismo informó de la situación del cuadro caribeño en la Liga de Campeones Concacaf.

“AS Cavaly ha notificado a Concacaf que el club no ha podido obtener las visas necesarias para viajar a Estados Unidos para sus partidos de la SCCL en contra del New England Revolution”, se apuntó.

Por esta razón: “Han tomado la decisión de retirarse formalmente de la competencia”.

Antes esto, “el New England Revolution avanzará a los Cuartos de Final” y enfrentará al ganador de la serie de octavos entre el Universidad Nacional Pumas y Deportivo Saprissa.

Trofeo de la Concachampions (Jorge Martinez / MEXSPORT)

La historia del AS Cavaly

El AS Cavaly es un club haitiano fundado en 1975, siendo campeón de su liga en el 2017. Su plantilla está formada únicamente por jugadores jamaicanos.

El AS Cavaly llegó a la Liga de Campeones de la Concacaf al ganar la Flow Concacaf Club Caribbean Championship 2021, en donde derrotó en la gran final al club Inter Moengotapoe de Surinam.

Las malas costumbres de la Concacaf

No es la primera vez que un club tiene que abandonar o intenta abandonar la Liga de Campeones de la Concacaf por cuestiones extrafutbolísticas.

En la Liga de Campeones de la Concacaf del 2021, el cuadro del Arcahaie, también de Haití, estuvo a punto de no viajar a la CDMX para enfrentarse al Cruz Azul FC debido a falta de presupuesto.

Al final, el viaje se pudo realizar debido a que la Concacaf abrió la cartera de un fondo que tiene para estos casos y así se disputaron los cuartos de final.