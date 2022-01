¿Cómo juega Jorge Meré, nuevo refuerzo del Club América?, se estarán preguntando los fans azulcremas. Aunque eso sí, ya les decimos que el defensa español tiene buena pinta.

Jorge Meré, de 24 años , es un defensa central que se distingue por su gran capacidad de anticipación, lo que llamó la atención en el Club América.

Además, Jorge Meré es un excelente marcador por izquierda . Inclusive suele ayudarse de su físico para despojar del balón a los rivales.

Por si fuera poco, el español nacido en Oviedo es un zaguero que posee una buena técnica individual , de modo que no es de los que revientan la pelota a las primeras de cambios.

Jorge Meré, un futbolista inteligente

Jorge Meré no sólo es hábil con las piernas, sino también con la cabeza. Y no, no nos referimos en particular a su juego aéreo, sino a su inteligencia .

De acuerdo con Manolo Sánchez Murias , exjugador del Sporting de Gijón, donde Jorge Meré se formó como profesional, el susodicho es un tipo muy inteligente.

En entrevista con ESPN, Manolo Sánchez Murias, quien es entrenador en las inferiores del Sporting de Gijón, afirmó que Meré es un jugador pensante.

Aunado a ello, destacó la personalidad y liderazgo del nuevo refuerzo del Club América, quien por cierto en breve se integrará a los trabajos que comanda el argentino Santiago Solari.

“Es inteligente, con gran personalidad, capaz de ser duro para los defensas rivales; con buen sentido del marcaje, con un gran criterio a la hora de sacar el balón jugando desde atrás”, dijo Sánchez Murias.

También se refirió a Jorge Meré como “defensa moderno, con una gran capacidad de anticipación y con muy buena lectura del juego”.

Jorge Meré y su paso por Alemania

Jorge Meré también presume tener experiencia más allá de España , ya que en 2017 llegó al FC Colonia de la Bundesliga de Alemania.