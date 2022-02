Andrés Lillini, técnico del Club Universidad Nacional (Pumas), se fue molesto después del empate (2-2) ante el Deportivo Saprissa, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Club Universidad Nacional y el equipo de Costa Rica, Deportivo Saprissa, definirán todo en el juego de vuelta, que se definirá el próximo miércoles en el Estadio Olímpico Universitario.

“El resultado no es malo. Al final se decide en casa y entonces no es malo, pero me voy molesto porque habíamos sacado ventaja y no lo pudimos sostener. No hemos hecho las cosas como debíamos… Nos faltó intensidad”, declaró el argentino.

La presión que se vive en los Pumas UNAM es una constante en un equipo grande, por lo que descarta que el equipo sienta una carga extra para el próximo enfrentamiento.

“La presión la tenemos partido a partido, es un equipo grande y la gente quiere que ganemos siempre. El resultado está por encima de toda situación. Sabemos a qué nos enfrentamos y sabemos lo que debemos hacer”, aseveró.

El técnico del Club Universidad Nacional aplaudió el esfuerzo de sus futbolistas en un encuentro tan exigente como lo fue ante el Deportivo Saprissa.

“Admiro el esfuerzo de los futbolistas y hoy asumieron la responsabilidad. El sabor de boca es malo porque los empates me saben mal. Más allá e que se defina en casa, entregamos el resultado, pero destaco el esfuerzo del futbolista”, añdió.

Andrés Lillini y Juan Dinenno celebran el gol (Adrian Macias / Mexsport)

Club Universidad vs Deportivo Saprissa: ¿Cuándo se jugará la vuelta?

Club Universidad y el Deportivo Saprissa definirán al equipo que avance a cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, el próximo miércoles 23 de febrero a las 21:30 horas en Ciudad Universitaria.

Será una semana apretada para los Pumas UNAM, ya que el domingo visitan al Atlas FC , posteriormente será el duelo de la Concachampions y el sábado recibirán al Club América en el Olímpico Universitario.

¿Qué necesita el Club Universidad para clasificar a cuartos de final de Concacaf?

El Club Universidad Nacional fueron el único equipo mexicano que no ganó en la ida de los octavos de final; sin embargo, obtuvo un buen resultado en Costa Rica.

El Club Universidad estará en cuartos de final con una victoria, un empate sin goles o a un tanto. El empate 2-2 mandaría la llave a penaltis.