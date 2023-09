Club Tigres femenil es de los equipos más fuertes desde la creación de la Liga MX Femenil, han destacado también por sus grandes refuerzos; ahora tendrían entre sus filas a una futbolista que ganó el Mundial Femenil.

Y es que, Club Tigres quiere seguir ganando y siendo equipo protagonista en la liga, es por eso que ahora tendría un refuerzo de lujo, se trata de una jugadora que fue campeona del Mundial Femenil.

Se trata de la jugadora española, Jennifer Hermoso, quien saldría de Club Pachuca para ir con Club Tigres femenil , equipo que haría lo posible para hacerse de sus servicios.

Cabe recordar, que Jennifer Hermoso tiene contrato con Club Pachuca femenil hasta junio de 2024 y reportará con dicho club luego de las vacaciones que tomó tras ganar el Mundial Femenil.

Incluso, se decía que de salir Jennifer Hermoso de las Tuzas, se liberaría una plaza extranjera, la cual sería ocupada por Catalina Usme, jugadora colombiana quien es máxima figura en el América de Cali.

Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado y el mismo auxiliar técnico de las Amazonas aceptó que no está enterado de nada de eso hasta el momento.

Jennifer Hermoso (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

Jennifer Hermoso sobre la Liga MX Femenil

Cabe recordar, que Jennifer Hermoso expresó su profundo cariño hacia la Liga MX Femenil, siendo las Tuzas su primera experiencia. Dijo que estaba agradecida con México por cambiar su vida de manera positiva.

“Físicamente y mentalmente he ganado lo que no había ganado en muchos años atrás. México vino a mi vida para cambiarla y estoy agradecida de esa decisión porque me he sentido como no me había sentido nunca”, añadió.

Jennifer Hermoso de las mejores pagadas de la Liga MX Femenil

Jennifer Hermoso es una de las jugadoras mejor pagadas de la Liga MX Femenil, en el FC Barcelona ganaba alrededor de 208 mil pesos mensuales.

Con Club Pachuca podría ganar más de lo doble, es decir, más de 400 mil pesos mensuales, aunque hasta el momento se desconoce su salario exacto.

