En un video que se ha hecho viral en redes sociales se ve a Jennifer Hermoso celebrando con la Selección de España luego de haber ganado el Mundial Femenil y burlarse del beso que le dio Luis Rubiales.

A Jenni Hermoso se le ve reaccionando y hacer referencia al beso de Iker Casillas a Sara Carbonero, ocurrido en vivo y en 2010.

Y es que, luego de las imágenes que fueron reveladas de Jennifer Hermoso comparando el beso con Luis Rubiales con el de Iker Casillas y Sara Carbonero en el Mundial de Sudáfrica 2010 , la polémica se hizo presente.

Hubo quienes desacreditan las acusaciones de la jugadora; sin embargo, no todas las víctimas actúan de la misma forma y como ella misma lo mencionó, hubo presión para ella y para su familia, para que saliera a dar una explicación a favor del presidente de la Federación.

“No solo eso, sino que, de diferentes maneras y a través de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc.) para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones”, dijo.

El hecho es más que claro, la acción de Rubiales no fue consensuada y se ha hecho visible el trato que no debería recibir ninguna jugadora profesional.

Jennifer Hermoso no volverá a la Selección de España

Jennifer Hermoso y muchas de sus compañeras en la Selección de España, acordaron no seguir en el equipo hasta que Luis Rubiales dejara su cargo en la Federación Española.

Aunque son 60 jugadoras las que no planean regresar al cuadro español, Luis Rubiales no ha presentado su renuncia y al parecer no lo hará pronto.

Luis Rubiales miente y dice que Jennifer Hermoso lo cargó

Luis Rubiales, aseguró que Jennifer Hermoso lo había cargado antes de que él la besara, pero sus declaraciones fueron desmentidas, luego de que un video mostrara lo contrario.

Y es que, en un video que se hizo viral, se puede observar, q ue Luis Rubiales carga a Jennifer Hermoso al darle un abrazo.

Es él el que levanta a la jugadora unos centímetros del suelo y luego procede a tomarla del rostro y darle un beso en la boca, que es lo que le trajo grandes problemas hasta el día de hoy.

