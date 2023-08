El discurso de Luis Rubiales no cayó nada bien al mundo del futbol y sobre todo a las jugadoras españolas, quienes mostraron su apoyo a Jennifer Hermoso y no volverán a la Selección si siguen los actuales dirigentes.

Unión es la que han predicado las jugadoras españolas, quien no quedaron contentas por el discurso y la no dimisión de Luis Rubiales. Las campeonas del mundo a través de un comunicado amenzaron con no regresar a España hasta que corran a los dirigentes, asu vez mostaron su apoyo a Jennifer Hermoso.

El logro más importante en el futbol femenil español, se vio opacado por las acciones del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que en medio de la celebración realizó actos inapropiados que indignó a todo el mundo, en especial a los fanáticos al futbol.

A ráiz de esto, este viernes se llevó a cabo una asamblea extraordinaria, en la que se esperaba que Luis Rubiales dimitiera a su cargo, sin embargo en el discurso, el directivo se mantuvo firme y explicó lo que había sucedido.

Destacó que el beso fue consensuado, se victimizó y además señaló que la presión médiatica es de un falso feminismo. Esto por su puesto causó indignación en la jugadoras españolas, quienes no estuvieron conforme con las palabras de Rubiales.

Jugadoras amenazan con jugar en España

Las jugadoras campeonas del mundo amenzaron con no volver a jugar con España, si no se toman medidas contundentes, como por ejemplo la salida de los actuales dirigentes, sobre todo la de Luis Rubiales.

En el comunicado dado a conocer por FUTPRO, se aprecia la petición de las jugadoras españolas, en cambios estructurales, ademas recalcan en no regresar a jugar con España si no corren a los directivos que actualmente se encuentran en la RFEF.

“Las jugadoras de la selección española, actuales campeonas del mundo, esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones como las contenidas”

“Después de todo lo sucedido durante la entrega de las medallas del Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito, no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”. se lee en el comunicado.

🚨 Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

Jennifer Hermoso responde sobre el beso consensuado, según Luis Rubiales

En el discurso de que dio Luis Rubiales, donde explicó lo acontencido por Jennifer Hermoso, el directivo había indicado que el beso fue consensuado, a lo que la jugadora a través del comunicado de FUTPRO respondió.

“Quiero aclarar que tal y comos e vio en las imágenes, en ningún momento consentí el besp que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”. detalló Hermoso en el comunicado.

