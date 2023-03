Hay indicio de que el Chima Ruiz podría ser traicionado en el Club Tigres debido a sus malos resultados.

Marco Antonio Chima Ruiz se juega su puesto como director técnico del Club Tigres en los dos siguientes juegos que tiene: contra el Orlando City en la Liga de Campeones de la Concacaf y contra Rayados de Monterrey en el Clásico Regio.

Si no gana en ambos, se asegura, la directiva regia tomará cartas en el asunto y lo despedirá.

Pero quien tomaría el cargo de entrenador, estaría ya en el equipo, dentro de su mismo cuerpo técnico y este sería nada menos que Juninho, lo que a todas luces sería una traición.

El histórico Juninho tomaría el lugar del Chima Ruiz

Si Marco Antonio Chima Ruiz no gana los dos siguientes juegos con el Club Tigres, sería despedido.

Lo peor sería que esto provocaría una traición dentro de su equipo de trabajo, de parte de Juninho.

Anselmo Vendrechovski, mejor conocido como Juninho, fue un defensa central que brilló durante la época en que con Ricardo Ferretti al mando, el Club Tigres ganó varios títulos.

Desde que se retiró, hizo pública su intención de ser el director técnico del equipo, pero no se le dio la oportunidad, hasta que se desesperó y salió de la institución.

Cuando el Chima Ruiz tomó el cargo, invitó a Juninho a trabajar con él como auxiliar técnico, sin pensar que una parte de la directiva lo ve como el relevo natural.

Esta acción rompe los códigos internos dentro de un equipo de futbol y sería tomado como una traición de parte del brasileño.

¿Qué le viene al Club Tigres?

El Club Tigres visita esta tarde en Orlando, Florida, al Orlando City, en el juego de vuelta por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

El marcador global está empatado a cero, así que los regios necesitan ganar o empatar por cualquier marcador, para lograr el pase.

Pero no será tan sencillo ya que no estará con ellos André-Pierre Gignac, que no viajó a Estados Unidos debido a que no está vacunado contra el Covid-19.

Después de este partido, al Club Tigres le viene el encuentro más importante del torneo, el Clásico Regio contra su archirrival, los Rayados de Monterrey.

Además de todo el honor en juego, el juego tiene la motivación de que los Rayados son líderes de la competencia, y en caso de que los felinos ganara, les cortarían la seguidilla de diez juegos sin perder.

