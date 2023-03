El Club Tigres volvió a perder una vez más ante el Club América, aunque en esta ocasión lo hizo bajo la dirección técnica del Chima Ruiz, quien se disculpó por lo ocurrido.

Chima Ruiz le pidió perdón a la afición del Club Tigres por la nueva derrota que sufrió el equipo a manos del Club América el pasado sábado 11 de marzo, dentro de la Jornada 11 del Clausura 2023.

El estratega mexicano de 53 años de edad habló en conferencia de prensa tras el silbatazo final en el Estadio Universitario, para explicar lo sucedido en contra de las Águilas.

“Hoy no nos salieron las cosas, pero somos profesionales, me debo enfocar en el funcionamiento y lo demás no lo puedo controlar. Entiendo la molestia de la gente y estamos en la búsqueda de darles alegría”, comentó.

“Siempre apoyan, manifiestan su molestia, el equipo acostumbro a ser un equipo ganador y es una exigencia que asumimos. No son momentos fáciles, pero los partidos anteriores no coincido que se fue diluyendo”, finalizó.

Club Tigres buscará romper la irregularidad con victoria en la Concachampions

El Club Tigres se prepara para enfrentar en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2023, al Orlando City el próximo miércoles 15 de marzo.

Los felinos buscarán romper la irregularidad que arrastran en la Liga MX frente a los norteamericanos, mismos que intentarán aprovechar la debacle de los regiomontanos.

Cabe resaltar que André-Pierre Gignac no estará disponible en la plantilla para este duelo, pues debido a las políticas sanitarias de Estados Unidos por Covid-19, los no vacunados no pueden ingresar al país.

Tigres se posiciona actualmente como tercero en la general del Clausura 2023, mientras que el Orlando City marcha invicto en la temporada 2023 de la MLS.

Club Tigres (Cristian de Marchena / MEXSPORT)

Orlando City vs Club Tigres: Datos del partido

Octavos de final vuelta | Concachampions 2023

Orlando City vs Club Tigres

Miércoles 15 de marzo a las 18:15 hrs.

Orlando City Stadium

