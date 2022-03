(L-R), Favio Alvarez of Pumas and Adam Buksa of Revolutions during the game New England Revolution (USA) vs Pumas UNAM (MEX), corresponding to Quarter Finals of first leg match of the 2022 Scotiabank Concacaf Champions League, at Gillette Stadium, on March 09, 2022. <br><br> (I-D), Favio Alvarez de Pumas y Adam Buksa de Revolutions durante el partido New England Revolution (USA) vs Pumas UNAM (MEX), correspondiente al partido de Ida de Cuartos de final de la Liga de Campeones Scotiabank Concacaf 2022, en el Gillette Stadium, el 09 de Marzo de 2022. (Adrian Macias / Adrian Macias)