El Club América no llega al Clásico Capitalino en su mejor versión. Han ganado una sola vez en el torneo y el Club Universidad buscará mantenerlos con mal paso porque “disfrutan ver” al acérrimo rival en lo más bajo.

Arturo Ortíz, defensor de los Pumas UNAM, aceptó que es bueno ver al América en crisis, pero enfatizó que su prioridad es que Universidad Nacional siga en ascenso.

“Quizá… Sabemos que es difícil estar en esa situación, nosotros la tuvimos el torneo pasado. Como es un rival así, yo creo que sí (lo disfruta), al final de cuentas se pelea por estar arriba y ahora a ellos les toca estar abajo. Así como lo disfrutamos, seguiremos haciendo lo que nos corresponde”.

El “Palermo” señaló que ante el Club América es el juego de mayor relevancia.

“Es el partido más importante, por el rival y por lo que puede significar después de ese encuentro. Son partidos que no se pueden perder”.

Arturo Ortiz en un partido de Pumas (Edgar Quintana / Edgar Quintana)

Para Alan Mozo, el Club América podría sorprender

El zaguero del Club Pumas, Alan Mozo, no considera que el Clásico Capitalino pierda relevancia por el mal momento que vive el Club América.

“El América siempre va a ser el América, uno de los equipos más importantes del paìs y tienen la calidad suficiente para demostrarlo y yo creo que el de mañana va a ser un lindo enfrentamiento”, declaró para los medios de comunicación.

El también capitán del Club Universidad hizo un llamado a la afición de los Pumas, previo al choque en el Olímpico Universitario.

“Que estén seguros que vamos a salir a dar la vida por estos colores. Y que entiendan que la rivalidad se queda en la cancha”.

Alan Mozo (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Juan Ignacio Dinenno no piensa en echar a Santiago Solari del Club América

Por su parte, Juan Ignacio Dinenno, delantero del Club Universidad, desaprobó una posible motivación por echar al argentino Santiago Solari por su mal paso en el Club América.

“¿Cómo me va a motivar algo así? No lo pienso, y no creo que haya alguien que lo piense como una motivación”, declaró.

Asimismo, considera que el mal momento de las Águilas no le quita presión a ningún equipo para el Clásico Capitalino.

“La presión está en ambos equipos, en ambas instituciones que son muy grandes , como para andar escapándole a la presión que tiene el deporte”.