Andrés Lillini, DT del Club Pumas, asegura que no pueden dar más ventajas ante lo corto que es el Apertura 2022.

Tras el empate de este domingo en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria 1-1 entre el Club Pumas y el Club Tijuana, el entrenador de los felinos dijo que no pueden dar más ventajas por lo corto que es el torneo.

“Es la primera fecha y no podemos dar ventaja porque el torneo es rápido y corto”, expresó Lillini sobre el Apertura 2022.

Y es que hay que recordar que por la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022, la Liga MX tendrá un torneo más corto de lo normal.

Club Pumas empató en casa ante el Club Tijuana

Club Pumas se presentó en el Apertura 2022 en su casa, ante sus aficionados, con un empate por la mínima contra el Club Tijuana.

La igualada, un resultado que no deja contento a Andrés Lillini.

“Éramos locales, teníamos que ganar el partido, el sabor que queda no es bueno, se nos escapó el triunfo”, destacó el sudamericano en conferencia de prensa.

Eso sí, Lillino sabe que es bueno sumar puntos, pero no para festejar, pues la obligación es la victoria.

“Siempre es importante sumar, no perder es lo principal, no se festeja, pero se le da importancia”, dijo Lillini tras su primer partido dirigido en el Apertura 2022 en el banquillo de los universitarios.

Andrés Lillini, DT de Pumas (Adrian Macias / Mexsport)

La exigencia del Club Pumas

Andrés Lillini entiende que está parado en uno de los cuatro grandes de la Liga MX, por lo que entiende la exigencia que representa ser el encargado del banquillo de este equipo.

“Este equipo es exigente, lo sabía desde el día que lo agarré”, mencionó el estratega.

Y sobre el tema de la elección de los refuerzos, Lillini dejó en claro que siempre se hace en decisión conjunta con la directiva del club.

“Siempre he compartido ese tema con la directiva, yo no soy el que al final dice quién sí y quién no, nos ponemos de acuerdo”, aclaró el técnico de los Pumas.

Eso sí, acepta que tienen que estar sí o sí en la fase final.

