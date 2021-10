México.- No cabe duda que al Club Deportivo Guadalajara (Chivas) le urge un nuevo DT, pues la gestión interina de Marcelo Michel Leaño sigue sin levantar.

Y es que las Chivas de Marcelo Michel Leaño llegaron a 360 minutos sin anotar un sólo gol luego del empatar a cero en partido amistoso ante el modesto FAS de El Salvador.

El partido que las Chivas jugaron ante el FAS de El Salvador se disputó en el Banc of California Stadium y correspondió a la gira que los rojiblancos están llevando a cabo en Estados Unidos por la Fecha FIFA.

Aunque se supone que Club Deportivo Guadalajara es superior al conjunto salvadoreño, fue éste el que atacó con más intensidad en la primera parte.

En el segundo tiempo fue el Rebaño Sagrado el que tuvo la pelota pero la racha sin gol no pudo romperse pese a que Marcelo Michel Leaño metió a varios delanteros.

Recordemos que Marcelo Michel Leaño ha dirigido tres partidos en la Liga MX y este amistoso, registrando derrota en el Clásico Tapatío y empate sin goles ante Club América.

Como era de esperarse luego de este empate a cero goles, los fans criticaron de manera vehemente al conjunto dirigido por Marcelo Michel Leaño.

Incluso, algunos aficionados aseguraron que las Chivas no competirían ni en la Liga de El Salvador, la cual es de menor nivel en relación a la Liga MX.

Otros tantos explicaron que las Chivas han ido perdiendo grandeza con el paso del tiempo y gracias a la directiva que encabeza el dueño Amaury Vergara.

“Ustedes están para jugar en la liga del Salvador, así de sencillo es esto. Estoy seguro que VS el colero de esa liga, les complicaría un partido. Son malísimos hasta para la liga de ascenso de Guatemala. La mentira más grande del fútbol de México”

Mientras que otros fans aseveraron que los jugadores están pisoteando el escudo del Club Deportivo Guadalajara, equipo que es el segundo más importante del país.

“Vergüenza. Cuatro partidos en 0, ¿es neta? No tenemos delantera, no traemos nada y según Ricardo Peláez no se piensa en pisotear el escudo de Chivas. ¿Esto qué es?”

Fan de Chivas