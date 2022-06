En el Club Chivas, Alexis Vega es el que grilla en el vestidor, pues fue quien decidió echar a Gael Sandoval ante la complacencia del director técnico Ricardo Cadena .

El vestidor del Club Chivas está secuestrado por Alexis Vega. Se dice que el jugador estrella del Club Deportivo Guadalajara, es quien mueve y saca jugadores del equipo. Es quien maneja al mismísimo Ricardo Cadena.

Todo esto ante la actitud permisiva de Ricardo Peláez, director deportivo , quien temeroso de meterse en problemas con su nuevo entrenador, y su mejor jugador, quienes fueron los que le salvaron el torneo, le deja hacer de todo.

Y Gael Sandoval, fue quien pagó los platos rotos al no quedarse en el equipo.

Alexis Vega tiene secuestrado el vestidor del Club Chivas

El jugador Gael Sandoval, fue despedido del Club Chivas, debido a la influencia que tiene en el club, Alexis Vega.

El delantero Alexis Vega, el mejor jugador del Rebaño en los últimos torneos, prácticamente tiene secuestrado al vestidor del equipo propiedad de Amaury Vergara.

Se hace lo que él dice, Ricardo Cadena y Ricardo Peláez , se lo permiten.

Gael Sandoval quien jugaba en el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, regresó al Guadalajara sin promesas, a probarse, y parecía que todo iba bien, hasta que…

De un día a otro, Ricardo Cadena, técnico del equipo, le dijo que no iba más, que no pasó la prueba y que no entraba en planes, pero se sabe que la cuestión no fue tanto futbolística, sino personal.

Desde que llegó, Gael Sandoval no hizo química con Alexis Vega, y Vega, quien lidera gran parte del vestidor, hizo que sus compañeros le hiciera segunda.

Terminaron echándolo y se dice que Alexis Vega fue quien le puso las cosas claras a Ricardo Cadena: “No lo queremos en el grupo”. Así que se fue.

Gael Sandoval

¿Divisionismo en el Club Chivas?

Desde el torneo pasado, se habla que en el Club Chivas el vestidor está dividido.

Sencillamente hay tres sectores: El que lidera Alexis Vega, donde está la mayoría del equipo.

El que encabeza José Juan Macías, que lo forman los niños bien del equipo, como el Pollo Briseño.

Y el último en donde están los novatos, que no saben para donde hacerse. Si así están las cosas, no se augura nada nuevo para el Club Chivas.

