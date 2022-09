Raúl Jiménez ha sufrido por retomar el nivel y protagonismo que lo llevó a ser figura en el Wolverhampton , por ello, estaría apuntando a su regreso al Club América en un futuro inmediato.

El Club América tendría entre sus filas a Raúl Jiménez tras su salida del equipo hace 8 años , todo esto después de que el delantero del Wolverhampton declarase su deseo de vestir nuevamente la playera de las Águilas.

En entrevista para TUDN, Jiménez confesó que no le cierra la puerta al conjunto dirigido por Fernando Ortiz, pues para el atacante de 31 años de edad , siempre existe una posibilidad para volver al equipo que lo vio nacer.

“ Me gustaría, siempre es una posibilidad . Lo he dicho desde que salí: ‘si algún día me toca regresar, yo encantado’, es una de las posibilidades, si se da que bueno, adelante, a hacerlo de la mejor manera” sentenció.

Luego de las palabras de Raúl, Fernando Ortiz dispondría de una delantera “de miedo” con una dupla entre Jiménez y Henry Martín.

Raúl Jiménez (AP )

Club América alista todo para enfrentar al Nashville SC en la League Cup

El Club América tendrá un receso de una semana en la Liga MX debido a la fecha FIFA, sin embargo, el equipo no descansará en su búsqueda por el título del Apertura 2022.

Las Águilas sostendrán un encuentro ante el Nashville SC el próximo miércoles 21 de septiembre como parte de la Leagues Cup en la ciudad de Tennessee.

Fernando Ortiz no tendrá disponibles para el partido a Guillermo Ochoa, Henry Martín y Néstor Araujo, pues estarán concentrados con la Selección Mexicana previo a su duelo en contra de la Selección de Perú.

El Nashville SC podría representar un buen reto para la escuadra azulcrema antes de regresar a México para culminar con la fase regular del Apertura 2022.

Club América vs Nashville SC: Datos del partido

Leagues Cup

Club América vs Nashville SC

Miércoles 21 de septiembre a las 20:00 hrs.

Geodis Park

