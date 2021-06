Malas noticias para los seguidores del Club América Femenil, pues el jueves se dio a conocer que Jana Gutiérrez dejará de formar parte del equipo a partir del Apertura 2021.

Fue a través de sus redes sociales donde el Club América Femenil anunció de forma oficial que Jana Gutiérrez, así como su hermana Jaidy, dejaron de pertenecer al equipo.

Jana Gutiérrez también aprovechó sus redes sociales para mandar un mensaje en el que se despidió del Club América Femenil, en el cual estuvo durante tres años.

La defensa de 17 años se mostró agradecida con la institución de Coapa por inculcarle los valores y las enseñanzas que ha vivido en su paso por el equipo azulcrema.

“Llegué como una niña y hoy me voy a mis 17 años con grandes enseñanzas y valores que me han inculcado. No quisiera irme sin antes agradecer a Dios por cada bendición que me ha dado y a la gran afición americanista por el apoyo en los buenos momentos, pero sobre todo en aquellos momentos en los que me obligaron a sacar la mejor versión de mí”

Jana Gutiérrez