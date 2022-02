Jorge Meré, el nuevo defensor del Club América, confesó que Emilio Azcárraga, dueño del equipo, no está nada contento con el desempeño de las Águilas en lo que va del Clausura 2022.

El zaguero español, que viene de jugar algunos años en la Bundesliga de Alemania , llegó justo en los días en que el dueño del equipo visitó Coapa para hablar claramente con jugadores y cuerpo técnico.

“La exigencia siempre debe de estar ahí y claro que el dueño no está contento con esta situación”, dijo el hispano en una entrevista concedida a Fox Sports.

Más allá de verlo como un reclamo, Meré aseguró que el plantel “ha entendido la situación, y nuestro trabajo es seguir un camino que remedie esto. Hay que escuchar y aceptar; lo importante es seguir por el camino”.

Aceptó que las palabras del dueño del club “nos hacen exigir un poco más. Azcárraga vino, y se tuvo una conversación normal y él va a estar orgullo del plantel que se está formando”.

Emilio Azcárraga Jean, propietario del América (@ClubAmerica)

Club América representa ganar y ganar, asegura Jorge Meré

Jorge Meré no ha tenido mucho tiempo para acoplarse al futbol mexicano, ni a las exigencias que se viven en el Club América.

Apenas se inicia el torneo y el equipo no ha ganado; muchos piden que cabezas rueden ante esta situación; sin embargo, el español sabe de la grandeza del club de Coapa.

“América representa ganar y ganar… Sí, la cosa está en un bache; hay partidos sin conseguir la victoria, y parece un drama. Hay que dar tranquilidad ante esto, pero responsabilidad también”, dijo.

No se exagera con las críticas: “Esto es futbol. Cuando vienes a un equipo grande, se te exige ganar, y por eso en el próximo juego U(ante el Club Santos Laguna), se debe de salir a ganar”.

El Club América, asegura, “está para competir en Alemania y España, competiría de tú a tú con todos los equipos”, dijo el español recién llegado del FC Koln de la Bundesliga.

Jorge Meré (Twitter )

¿Cómo llegó Jorge Meré al Club América?

Cuando su agente llegó con la oferta de jugar en el Club América, a Jorge Meré le tomó quince minutos decidirse por el segundo equipo más querido del futbol mexicano.

“Cuando mi agente me dijo que la opción era real, me tomó quine minutos tomar la decisión. Llamé a mi familia, porque no era algo sencillo, es estar en otro continente, pero al final no hubo dudas”, recordó.

El último empujón lo dio Álvaro Fidalgo, su compatriota y a quien conoce desde niños: “Le llamé y le dije, Alvarito, vamos a romperla. Y eso intentaremos hacer”.