Jorge Meré se encuentra absolutamente maravillado tras sus primeras horas como futbolista del Club América, equipo al que llega procedente del FC Koln de la Bundesliga.

Después de firmar su contrato con las Águilas y ser presentado de forma oficial, Jorge Meré vivió este miércoles su primer entrenamiento junto a sus compañeros.

El defensa español utilizó sus redes sociales para expresar la felicidad que siente al comenzar esta nueva etapa con el conjunto azulcrema.

“La sonrisa me delata. Felicidad, orgullo, ilusión... son muchos los sentimientos en estas primeras horas como azulcrema. Mi llegada al Club América ha sido inmejorable!”, escribió.

Jorge Meré, maravillado en el Club América

Jorge Meré, nuevo central del Club América, con experiencia en la Bundesliga

Jorge Meré, nuevo defensa central del Club América, cuenta con experiencia en la Bundesliga, una de las mejores ligas del mundo, pues jugó para el FC Koln.

El jugador asturiano comenzó su carrera en el Real Sporting de Gijón, equipo en el que estuvo varios años, hasta que en 2017 fichó con el cuadro de Colonia.

Con el equipo alemán jugó en la Bundesliga I y en la Bundesliga II, cuando el equipo descendió, pero logró ascender de nuevo, aunque en la temporada actual no ha tenido mucha actividad.

Ahora sale de Europa para probar suerte en la Liga MX con el Club América, equipo en el que se reencontrará con Álvaro Fidalgo, a quien conoce desde hace 18 años.

Ambos futbolistas españoles se conocen hace 18 años (Foto: @Alvaro10fidalgo)

Jorge Meré: ¿cuándo debutará con el Club América?

¿Cuándo debutará Jorge Meré con el Club América? El defensa español ya entrena al parejo de sus compañeros previo al duelo de la Jornada 3.

El conjunto de Coapa, que empató en la primera fecha en Puebla, no tuvo actividad el fin de semana pasado, pues su duelo vs Mazatlán FC fue aplazado.

Es por eso que volverá a jugar hasta el próximo sábado, cuando haga su presentación en el Estadio Azteca, ni más ni menos que ante el Atlas FC, campeón del futbol mexicano.

Se espera que para este partido, en el que no estará Santiago Solari por sanción, el español Jorge Meré haga su debut, si no com titular, sí desde el banco de suplentes.