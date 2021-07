Hirving ‘Chucky’ Lozano tendrá a un nuevo entrenador en la SSC Napoli y se trata de Luciano Spalletti, quien vivió su presentación como nuevo DT este jueves.

En conferencia de prensa, Luciano Spalletti habló sobre el Chucky Lozano, a quien recordó porque fue el culpable de que fracasara con el Inter de Milán en una Champions League.

“¿Lozano? Me gusta, fue quien me echó de Champions cuando entrenaba al Inter. Fue una de sus carreras la que me creó problemas, después de hacer un buen partido”

Luciano Spalletti. DT Napoli