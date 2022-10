Christian Martinoli reventó a Guillermo Ochoa a pesar de las buenas actuaciones del guardameta del Club América recientemente, dando a conocer la razón del por qué no dio el salto a un mejor equipo en Europa .

Christian Martinoli estuvo en entrevista con su ex compañero en TV Azteca, Enrique Garay, para hablar de diversos temas, entre los que destacaron el momento de Guillermo Ochoa.

El narrador mexicano reconoció al arquero del Club América en su posición, sin embargo, no dudo en decir que existen detalles en su carrera que no le permitieron llegar más lejos.

“Ochoa fue el portero más goleado de Francia, luego en España...Se fue al descenso en dos ligas distintas. Tuvo un Mundial impresionante en Brasil 2014...y sí, ataja cabrón, pero tiene muchas deficiencias ” comentó.

“Paco Memo supo acondicionarse con sus vicios y falencias que no trató mejorar porque abajo de los postes es figura con muchas condiciones, tapa muchas pelotas” sentenció.

Christian Martinoli siguió tundiendo a Guillermo Ochoa; “Es como el portero de Martinica”

Christian Martinoli continuó hablando sin piedad de Guillermo Ochoa en entrevista con Enrique Garay, llegando a comparar su momento en el futbol de Europa con los porteros de la Selección de Martinica .

“Siendo un portero de equipo chico, lo de Paco Memo es como ver al portero de Martinica contra México... El portero porque le llegan 10 veces, ataja siete y le meten tres, el juego puede acabar 3-0 y lo tachan de Dios, eso mismo es lo de Ochoa” dijo.

Finalmente, el narrador y periodista de TV Azteca aclaró el motivo de por qué el guardameta de las Águilas y la Selección Mexicana no llegó más lejos en el viejo continente.

“Imaginemos que un portero tiene que cumplir con ocho puntos y Paco Memo falla en cuatro de esos ocho, por eso no lo ficharon porque a clubes más importantes les llegan solo tres veces por partido, no quince, y con esas falencias no va” concluyó.

Martinoli es el narrador estelar de Tv Azteca. (MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

Guillermo Ochoa: Estadísticas del Apertura 2022

Partidos jugados: 18

Goles en contra: 18

Atajadas: 49

Promedio de goles en contra por partido: 1.0

Promedio de atajadas por partido: 2.72

