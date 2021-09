Javier ‘Chofis’ López vive un gran momento con el San José Earthquakes en la MLS, por lo que ya se comienza a especular con un posible regreso a las Chivas de Guadalajara.

Hay que recordar que la Chofis López se encuentra a préstamo con el San José Earthquakes, pero su carta sigue perteneciendo a Chivas, equipo al que podría regresar.

El propio futbolista mexicano, que anotó tres goles en su último partido, habló sobre la posibilidad de regresar al Rebaño, donde tendría una revancha.

“Después falta poco tiempo para saber qué va a pasar con mi futuro y pienso que me gustaría estar aquí, pero mi carta pertenece a Chivas y si me toca regresar me daría gusto regresar. Tengo otra revancha por allá. Sé que falta poco y ojalá que pase lo mejor para mí y nada más hay que esperar”

Si bien a la Chofis López afrontaría el reto de regresar a las Chivas de Guadalajara, su principal deseo es quedarse con los San José Earthquakes de Matías Almeyda.

El mediocampista mexicano señaló lo bien que se ha adaptado a su nuevo equipo y a la ciudad, además de que dijo valorar el apoyo que ha sentido por parte de la franquicia.

“Me queda poco tiempo de préstamo. Me encantaría que ojalá me pudiera quedar aquí, me pudieran comprar. Me gusta la ciudad, el equipo, cómo me han tratado y lo único que pienso es que me gustaría seguir aquí y quedarme mucho tiempo en este equipo. Me gusta cómo me han tratado y eso lo valoro”

Javier 'Chofis' López