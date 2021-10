Javier ‘Chofis’ López no fue convocado a la Selección de futbol de México para esta Fecha FIFA pese a vivir uno de los mejores momentos de su carrera en la MLS.

Pero, ¿cuál fue la razón por la que no fue llamado al Tri? Gerardo Martino, entrenador de la Selección de futbol de México, dio las razones por las que no convocó al jugador ex de las Chivas.

Gerardo Martino (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

En conferencia de prensa, el ‘Tata’ Martino reconoció que la Chofis López vive un gran momento; sin embargo, espera que lo pueda mantener y entonces tomarlo en cuenta.

“Nosotros vemos con un criterio similar el rendimiento de todos los jugadores, por lo menos de los que entendemos que pueden ser considerados en selección, estén acá en Europa, en la MLS... Entiendo que él está teniendo un buen momento, pero esos buenos momentos hay que extenderlos en el tiempo para ver qué posibilidades tiene de ser convocado” Gerardo Martino. DT Selección de futbol de México

Chofis López: sus números en el San José Earthquakes en la MLS

Chofis López no fue llamado a la Selección de futbol de México pese a que vive un gran momento en la MLS con el San José Earthquakes.

Y es que el jugador mexicano, que aún pertenece a las Chivas, lleva 11 goles en la temporada sin ser centro delantero, además de que cuenta con dos asistencias.

El mejor momento de Chofis López lo vivió hace un par de semanas, cuando registró seis goles y una asistencia en tres partidos disputados en 10 días.

Sin embargo, para Gerardo Martino estos números todavía no son suficientes pues decidió dejarlo fuera para los compromisos del Tri ante Canadá, Honduras y El Salvador.

Chofis López: días de descanso y cierre de la temporada en la MLS

Chofis López y el San José Earthquakes tendrán unos días de descanso en esta Fecha FIFA de octubre antes de reanudar su actividad en la parte final de la temporada de la MLS.

Y es que el San José Earthquakes se encuentra en una situación más que delicada, pues se ubica en el décimo puesto de la Conferencia Oeste, a cinco puntos del octavo lugar.

Con seis partidos por disputar en la temporada, el equipo dirigido por Matías Almeyda deberá sacar la mayoría de puntos posibles para intentar acceder a la postemporada.

Sus siguientes duelos son el sábado 16 de octubre ante el LAFC, el miércoles 20 ante el Austin FC y el sábado 23 ante los Vancouver Whitecaps.

Los últimos tres encuentros del San José Earthquakes serán el 27 de octubre ante el Portland Timbers, el 30 de octubre ante Real Salt Lake y 7 de noviembre cerrarán el torneo frente al FC Dallas.

Si el San José Earthquakes no queda dentro de los primeros siete lugares de la Conferencia Oeste, quedará eliminado de la lucha por el campeonato de la MLS.