Chicharito por fin revela quién fue el culpable de su separación con Sarah Kohan. Después de un largo tiempo, el jugador de futbol mexicano habló sobre su relación con la modelo australiana.

La ruptura amorosa entre Javier ‘Chicharito’ Hernández y la modelo australiana Sarah Kohan es una de las noticias más polémicas en el mundo deportivo y del espectáculo.

Chicharito y Sarah Kohan (@ch14_ - Instagram)

La separación entre el Chicharito y Sarah Kohan

Por un lado, se rumoraba que Diego Dreyfus, amigo del Chicharito, había sido el tercero en discordia; mientras que Sarah Kohan acusaba al futbolista mexicano de ser un padre ausente.

Finalmente, el Chicharito Hernández se dispuso a aclarar los rumores y ofreció una entrevista al portal The Ringer donde reveló quién fue el verdadero culpable de su separación con Sarah Kohan.

¿Quién fue el culpable de la separación entre el Chicharito y Sarah Kohan?

Durante una entrevista con el portal The Ringer, Javier ‘Chicharito’ Hernández reveló los detalles de su ruptura amorosa con la modelo Sarah Kohan, con quien tuvo una relación de casi 2 años y juntos tuvieron dos hijos: Nala y Noah.

El Chicharito Hernández confesó que el verdadero culpable de la separación fue él, pues argumentó que no fue el mejor compañero de vida ni el mejor papá.

“No fui el mejor compañero que necesitaba ser, no fui el gran papá que quería ser, no fui un gran amigo, no fui el gran ser humano que quería ser” Javier 'Chicharito' Hernández

Además, el Chicharito comentó que se tardó mucho tiempo en dar una declaración porque no se sentía preparado para afrontar la realidad de sus actos que desencadenaron esta difícil situación.

¿Chicharito y Sarah Kohan se van a divorciar?

Luego de poner fin a un matrimonio que duró cerca de dos años, Chicharito y Sarah Kohan aún no se divorcian, pero… ¿firmar el divorcio está en sus planes?

De acuerdo con la revista TV Notas, al Chicharito no le gustó como Sarah Kohan terminó con la relación, por ello el Chicharito tomaría la decisión de amenazar su expareja con no volver a ver a sus hijos si no regresaba con él.

Además, de acuerdo con TV Notas, el Chicharito buscaría regresar con Sarah Kohan para no pagar pensión a ella y sus dos hijos.

Actualmente existe una demanda de divorcio interpuesta por Sarah Kohan, pero todo parece indicar que el Chicharito no ha respondido a la petición.