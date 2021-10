México.- Vaya historia la de Omar Campos, pues pasó de trabajar como repartidor a ser considerado en Selección de futbol de México.

Omar Campos, de 19 años , debutó en enero pasado con el Club Santos Laguna, desde entonces se adueñó de la titularidad y ahora está en la mira del Tricolor que dirige Gerardo Martino.

De acuerdo con el padre del juvenil del Club Santos Laguna, hasta hace unos meses el defensa trabajó repartiendo comida en la plataforma Uber Eats .

Y es que a eso se dedica en la Ciudad de México el padre de Omar Campos en sus tiempos libres.

La intención de esto, según dijo el padre de Omar Campos en entrevista con Medio Tiempo, era que su hijo valorara lo poco o mucho que tenía .

“Cuando venía (a CDMX) yo lo ponía trabajar conmigo de repartidor de comida para que viera que la vida no es fácil y se iba conmigo al Uber a repartir comida. Él se bajaba por los pedidos y a entregarlos… Ya ahorita ya no me ayuda porque no vaya a pasar algo, pero cuando estaba la pandemia fuerte, me iba a trabajar y se iba conmigo, para que viera el esfuerzo que hace uno”

Padre de Omar Campos