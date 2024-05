El Club Chivas llegó a soñar con una dupla de dos jugadores canteranos del equipo pues recientemente se reveló el plan que pusieron en marcha para fichar a Chicharito Hernández y a Carlos Vela.

Este objetivo hizo ver a Club Chivas algo ambicioso pues ambos jugadores no se la pusieron fácil al equipo rojiblanco aunque la idea de tener a Chicharito Hernández y a Carlos Vela juntos es algo que aún podría ser posible.

Y es que, se podría decir que Club Chivas ya logró una parte de ese plan ya que en este Clausura 2024 de la Liga MX llegó Chicharito Hernández y solo faltaría Carlos Vela, quien no tiene equipo.

Con el regreso de Chicharito Hernández a Chivas, aumentaron las expectativas de que todo puede pasar y aquí te contamos acerca del plan que hicieron para reunir a los mexicanos.

Este fue el plan de Club Chivas para reunir a Chicharito Hernández y a Carlos Vela

El ex entrenador de Club Chivas, Ricardo Peláez, habló recientemente que cuando estaba a cargo del equipo, quiso intentar reunir a Chicharito Hernández y a Carlos Vela.

Ricardo Peláez reveló que cuando fue entrenador en Club Chivas, buscó a Carlos Vela para preguntarle si había posibilidades de que regresara al equipo y eventualmente obtuvo una respuesta.

¨Fuimos a hacerle una visita a Carlos, no recuerdo si fue un juego amistoso o algo, pero estuvimos en el estadio. Le platiqué a la gente que tenía las llaves de los vestidores que si me dejaban entrar a dejarle un recado a Vela, me dijeron que sí y se lo dejé en su locker”, platicó Ricardo Peláez.

Después, Ricardo Peláez intentó traer a Chicharito Hernández dos veces. En el primero, obtuvo un no por respuesta y en el segundo, el rojiblanco estaba jugando en el LA Galaxy por lo que no fue posible que se fuera con el Rebaño Sagrado hasta 2024.

“Lo que evitó su regreso fueron los momentos, él todavía estaba jugando y pensaba que podía continuar en Los Ángeles. Estaba contento allá, viviendo, trabajando, con contrato” explicó Ricardo Peláez.

Carlos Vela podría llegar a Club Chivas

El delantero Carlos Vela aún podría cumplir el sueño que una vez tuvo Ricardo Peláez, pues las puertas en Club Chivas no se le han cerrado y su fichaje es algo que la directiva podría considerar para reforzar su plantilla el próximo torneo.

Carlos Vela tiene actualmente 35 años y se encuentra como agente libre pues ningún equipo se ha acercado a él. Anteriormente, jugó en la Real Sociedad y su último equipo fue en Los Ángeles F.C. donde ya no le dieron renovación.

El valor de Carlos Vela, según Transfermarkt, es de 1.2 millones de euros (21 millones de pesos mexicanos) y al parecer el delantero estará esperando alguna oferta este verano.