Luego de que Saúl Canelo Álvarez derrotara a Jaime Munguía, parece que el pugilista de Jalisco ya tendría un rival, pero sería el personaje más esperado, pues Carlos Vela fue capturado en brutal entrenamiento de box.

Carlos Vela, quien sigue sin equipo, fue grabado en una brutal rutina de box que nos hace creer que podría enfrentar a Saúl Canelo Álvarez mañana mismo.

El ex delantero de la Selección Mexicana no renovó su contrato con el LA FC de la MLS, por lo que se convirtió en jugador libre y tiene la opción de fichar con cualquier equipo totalmente gratis.

Aunque se había hablado de la posibilidad de que Carlos Vela llegara a la Liga MX con algún equipo grande, diversas fuentes han descartado la opción.

Carlos Vela es captado en entrenamiento de box y reta al Canelo Álvarez

Carlos Vela parece que no está tan preocupado por no tener equipo, pues fue captado en un entrenamiento de box digno de los grandes pugilistas como Saúl Canelo Álvarez.

A través de redes sociales, Carlos Vela compartió un video con todos sus seguidores en donde muestra la rutina de entrenamiento que sigue para retar a Saúl Canelo Álvarez.

En el clip se ve al ex jugador del LA FC de la MLS entrenando su defensa, y aunque todavía no es un experto, no nos extrañaría que a Carlitos le guste más este deporte que el propio futbol.

¿En qué equipo jugará Carlos Vela la próxima temporada?

Luego de que Carlos Vela no renovara su contrato con el LA FC de la MLS, el ex delantero de la Selección Mexicana se quedó sin equipo y se convirtió en agente libre.

Aunque en un principio se habló de la posibilidad de que Carlos Vela llegara a la Liga MX para jugar con algún equipo grande, esta opción quedó descartada, pues ya se cerraron los registros para el Clausura 2024.

Lamentablemente para el jugador nacionalizado español, los registros también se cerraron en la MLS y en las grandes ligas de Europa, por lo que es muy probable que busque equipo hasta el próximo mercado de fichajes.