Carlos Vela, futbolista mexicano de 35 años, no ha podido encontrar un nuevo club tras su salida de Los Angeles Football Club, por lo que se futuro lejos de las canchas está latente.

Carlos Vela no quiso renovar su contrato con Los Angeles Football Club debido a sus exigencias salariales, mismas que exceden lo permitido para el cuadro de la MLS, no porque no quisieran dárselo, sino porque la liga no se los permitía.

Los Angeles Football Club intentaron convencer a Carlos Vela para llegar a buenos términos, pero debido a su negativa para aceptar la renovación el cuadro de la MLS decidió reemplazarlo.

Carlos Vela ya no podrá regresar con Los Angeles Football Club debido a que el equipo de la MLS decidió adquirir a Oliver Giroud como su nuevo jugador franquicia.

Carlos Vela podría retirarse del futbol profesional

Carlos Vela es un jugador que ha sido muy cotizado durante su carrera debido a su estilo de vida estrafalario, por lo que no tiene cabida en cualquier país del mundo.

Carlos Vela busca su comodidad, y por supuesto, dinero, por lo que hay muy pocos equipos que pueden cumplir sus caprichos; en México solo hay 5 equipos que podrían hacerlo: Chivas, Rayados, América Tigres, Cruz Azul.

En los últimos meses se mencionó que Cruz Azul y Rayados buscaron a Carlos Vela para saber sus pretensiones a futuro, pero se encontraron con su negativa, por lo que descartaron su fichaje.

Ante esta situación, Carlos Vela podría decidir dejar el futbol profesional, y disfrutar de Los Angeles, California como un ciudadano común y corriente.

Carlos Vela tendría un último chance de regresar al futbol

Carlos Vela tendría pláticas con el San Diego FC, una nueva franquicia que llegará a la MLS para el próximo torneo, y que busca fichar a varios mexicanos debido a la plaza en la que se encuentran.

El San Diego FC busca cerrar el fichaje de Carlos Vela para que sea su estandarte en la MLS, así como lo hizo con Los Angeles Football Club al darles su primer título.

Aunque los rumores indican que el San Diego FC busca a Carlos Vela, la realidad es que el mexicano se ha cerrado las puertas en muchos equipos por lo que el retiro luce más latente en su futuro inmediato.