Chicharito Hernández sueña con ser campeón del mundo con la Selección de futbol de México; sin embargo, tiene casi tres años que no es convocado por Gerado Martino.

Pese a esto, Javier Hernández ha sido un fan de la Selección de futbol de México, por lo tanto, desea que le vaya bien esté o no esté , aunque lo que quisiera es seguir siendo convocado.

En la misma entrevista con ESPN, el Chicharito Hernández reveló que sueña con ver campeona del mundo a la Selección Mexicana y con ser parte del logro, ya sea como jugador o aficionado .

Incluso pidió de nueva cuenta que nos “ imaginemos cosas chingonas ” en torno al Tri de Gerardo Martino.

“Llevo unos años que soy un fanático más de la selección y que les deseamos lo mejor, que pueda clasificar al Mundial, que les vaya de la mejor manera y ojalá, como siempre lo dije cuando estaba siendo parte de la selección, que ahorita no estoy siendo tomado en cuenta, que nos imaginemos cosas chingonas y ¿Por qué no? Llegar al quinto partido, ser campeones del mundo, esté o no esté”

