Chicharito Hernández rompió el silencio ante las constantes críticas en redes sociales y aseguró que “no es fácil escuchar cosillas”, como que sus hijos no son suyos.

Durante una transmisión en vivo, Chicharito Hernández habló sobre lo difícil que le resulta ser cuestionado, no sólo en el ámbito deportivo, sino también en lo personal.

Señaló que “no es fácil” escuchar que es un mal jugador de futbol, que es un mal padre y que incluso sus hijos con Sarah Kohan no son suyos.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas. No es fácil. Que el ‘Chichatronco’, que el chicha esto, que el chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy un mal padre”, dijo.

Chicharito Hernández y la polémica de sus hijos con Sarah Kohan

Chicharito Hernández tiene dos hijos, Noah y Nala, producto de su relación con Sarah Kohan, modelo australiana, de la que actualmente ya no es pareja.

Fue a finales del 2020, cuando comenzaron a circular rumores de que el primogénito del futbolista no era en realidad suyo, sino de Diego Dreyfus, su amigo y coach mental.

Esto causó revuelo en redes sociales y, evidentemente, mucha molestia en Sarah Kohan, quien tuvo que aclarar que su hijo es de Chicharito Hernández.

“No tendría que explicar nada, pero las cosas en los medios se salieron de control. Estoy cansada de los mensajes que señalan que Diego es el padre de Noah sólo por el color de sus ojos. ¡Su padre es Javier!”, dijo.

La relación entre Chicharito y su exesposa no ha sido la mejor en el último año, pues ella lo habría demandado por abandono y descuido de sus dos hijos.

Hace unos meses, en entrevista para ‘The Ringer’, reconoció que no fue la mejor pareja para Sarah Kohan, aceptando su responsabilidad en la ruptura de su relación.

“No fui el mejor compañero que necesitaba ser, no fui el gran papá que quería ser, no fui un gran amigo, no fui el gran ser humano que quería ser”, señaló.

Chicharito Hernández: Borrado del Tri, pero concentrado en el LA Galaxy

Chicharito Hernández actualmente se encuentra borrado del Tri, pero concentrado en el LA Galaxy rumbo a una nueva temporada en la Major League Soccer (MLS)

El delantero mexicano, ex Manchester United y Real Madrid, no entra en los planes de Gerardo ‘Tata’ Martino, quien sigue sin convocarlo a la Selección de futbol de México.

Por su parte, CH14 se encuentra realizando la pretemporada con su equipo, con el que buscará mejorar su récord goleador y conseguir el boleto a la postemporada.