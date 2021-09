México.- Chicharito Hernández volvió a tocar el tema en torno a su ausencia de la Selección de futbol de México, a la cual no acude desde 2019 .

En conferencia de prensa de cara al próximo partido del LA Galaxy, Javier Hernández se mostró decepcionado por no ser llamado a la Selección de futbol de México.

Aunque se dijo dispuesto a volver cuando sea requerido , también afirmó que su regreso no está en sus manos.

“El tema de la selección mexicana como todo fanático mexicano siempre le vamos a desear lo mejor, que le vaya de la mejor manera. Tengo ya muchísimo tiempo sin ir, siempre he tratado de hacerlo de la mejor manera, de lo que me toque a mí como futbolista y ya de ahí veremos que vaya sucediendo poco a poco porque esa situación no está en mis manos”

Asimismo, Javier Hernández dejó en claro que se obsesiona con lo que se dice acerca de un posible regreso a la Selección de futbol de México, pues, señaló, no ve mucho lo que se dice en la prensa.

Sin embargo, el Chicharito Hernández puntualizó que cada día trabaja a tope con el LA Galaxy para brillar ahí y que después venga un llamado a la Selección de futbol de México.

Y es que el delantero mexicano es consciente de que el Tricolor es un premio al esfuerzo que se hace en el club.

“No sé si me mencionen o no, no veo mucha prensa, estoy enfocadisimo en mi vida, en mi rutina y proyectos que tengo fuera de mi profesión. Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al cien a tu equipo, obviamente la selección siempre es un plus y es un extra a tu recompensa y tu trabajo, si se da bienvenido sea pero que si no, tienes que seguir trabajando y que la vida sigue”

Chicharito Hernández