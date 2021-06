La polémica se desató luego de que Sarah Kohan dejara en una posición incomoda a Javier “Chicharito” Hernández.

Pues tal parece que el delantero mexicano, Chicharito Hernández, no convive mucho con sus hijos, Noah y Nala.

Y luego de que Javier Hernández compartiera una historia, que no se sabe si tiene dedicatoria o es una indirecta, muchos se han preguntado qué es lo que sucede ahí.

“Desde lo más profundo de mi corazón te deseo mucho amor propio, luz y mucha abundancia. Te amo” Chicharito Hernández

Chicharito Hernández (Javier “Chicharito” Hernández / Instagram)

O quizá hasta podría decírselo a sí mismo, ¿las cosas habrán terminado muy mal con Sarah Kohan?

¿Realmente no verá a sus hijos? No podemos negar que el máximo goleador de la Selección Mexicana se encuentra nuevamente bajo la lupa.

Pero una cosa sí podemos admitir y es que, desde que Sarah Kohan regresó a Los Ángeles, no hemos visto al Chicharito Hernández junto a sus hijos.

¿Chicharito Hernández tiene nuevo amor?

Las dudas surgieron con estas nuevas palabras de Javier “Chicharito” Hernández, donde finalizó con un “te amo” y es que ahora todos se pregunta, ¿a quién van dirigidas?

Hace unos meses vimos a Chicharito Hernández junto a la empresaria e influencer Caitlyn Chase ; sin embargo, desde aquel momento no volvieron a aparecer en público.

Incluso, hace unos días que fue el cumpleaños del delantero azteca, no estuvo presente Chase.

¿Será que otra mujer conquistó su corazón o simplemente son palabras dirigidas a él o quizá hasta a la misma Sarah Kohan?

¿El mensaje de Chicharito Hernández fue una indirecta a Sarah Kohan?

La pequeña Nala cumplió 8 meses y Sarah Kohan cumplió con las peticiones de sus seguidores.

Volvió a compartir fotografías junto a su bebé en cada uno de los meses de vida, pero la bomba explotó cuando un usuario de Instagram opinó que debería tener fotos junto a su papá, Javier Hernández.

La modelo australiana respondió y dio a entender que el Chicharito se ha mantenido un tanto distanciado.

Posteriormente, Javier Hernández compartió la historia donde desea amor propio, luz y abundancia… ¿fue dirigido a Sarah Kohan?

Hasta el momento no ha habido respuesta por parte de la ex del delantero mexicano, aunque nuevamente podrían haber momentos escabrosos para la ex pareja.