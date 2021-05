México.- Para muchos aficionados es incomprensible que Gerardo Martino haya descartado al Chicharito Hernández para la Selección Mexicana siendo que ha tenido un formidable inicio de campaña con el LA Galaxy.

Al respecto, el Chicharito Hernández optó por no hacer más grande la polémica, ya que aseguró, muy a su estilo, que lo único que le queda es seguir trabajando para que eventualmente llegue la convocatoria.

De igual modo, el goleador de la MLS recalcó que para él siempre será un honor vestir la playera de la Selección Mexicana, de la cual es el máximo goleador histórico .

“Me toca seguir chingándole, no hay de otra, no hay más. No es algo que esté en mi poder, siempre he dicho que es un honor vestir la camiseta verde pero bueno, la verdad he sido muy afortunado de lo que he vivido”

Chicharito Hernández