Chicharito Hernández dedicó un emotivo mensaje a sus hijos, Noah y Nala, quienes viven actualmente con su expareja, la modelo australiana Sarah Kohan.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde el Chicharito Hernández publicó un emotivo mensaje para sus hijos, con quien no ha podido convivir en los últimos meses.

El delantero del LA Galaxy aceptó que no suele hacer publicaciones con respecto a sus hijos; sin embargo, en esta ocasión decidió presumir un regalo que tiene para ellos.

“Sé que no posteo mucho sobre mis hijos, muero de ganas de compartir más de mi vida con ellos, pero por el momento así son las cosas”, escribió en la historia.

Chicharito Hernández, quien se encuentra estrenando relación con Nicole McPherson, ha aceptado que estar lejos de sus hijos se ha convertido en un sufrimiento, pero acepta que, por el momento, así son las cosas.

Hace unas semanas, en una transmisión en vivo, aceptó que es difícil estar lejos de ellos, así como escuchar lo que se dice en medios, como que no son sus hijos.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas. No es fácil. Que el ‘Chichatronco’, que el chicha esto, que el chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy un mal padre”, señaló.

Sarah Kohan y sus dos hijos estuvieron con él a su llegada a Los Ángeles para jugar en el Galaxy de la MLS; sin embargo, la pareja tuvo problemas que terminaron en un divorcio.

La modelo australiana se quedó por un momento en la ciudad de California, pero meses después se mudó a otro continente, por lo que muestra en redes, Australia o Londres .

Chicharito Hernández lloró al hablar con su abuela y no tuvo ninguna duda en compartir este emotivo momento a través de sus redes sociales.

El delantero mexicano, quien se dice está vetado del Tri, aseguró que su abuela es lo que más extraña de estar en Guadalajara, pero aseguró que todo lo que hace, es por ella.

“Siempre me preguntan qué es lo que más extraño de Guadalajara… Pero es por ella que lucho por mis sueños. Ella me enseñó a confiar en mí. Me enseñó a volar. Me enseñó y me sigue enseñando a luchar por mis sueños. A qué pueda llegar a ser una mejor versión de mí mismo cada día. Y no es fácil estar lejos de ella. Pero los dos sabemos lo mucho que nos amamos, admiramos y que queremos lo mejor para el otro. Por ella hago que valga la pena estar lejos de ella. Sé que no hace sentido al leer eso, pero la vida es una incongruencia. Amor incondicional es lo que más me ha enseñado esa maravillosa mujer”

Chicharito Hernández