Sería chingon que el mexicano al ver a otro mexicano trabajando y rompiéndola fuera del país, sintiera orgullo y ganas de apoyar hasta cuando no está en su mejor momento. Especialmente cuando no está en su mejor momento! Pero no hay bronca, yo uso el “hate” como gasolina. 🙌🏻

— Diego Dreyfus (@DIEGODREYFUS) October 27, 2020