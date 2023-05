Checo Pérez no tuvo ni de cerca, el miso final que hace un año en el Gran Premio de México, pues tuvo una atropellada carrera.

Y es que, en la clasificación del Gran Premio de Mónaco, Checo Pérez tuvo un accidente, al estrellarse contra un muro de contención, quedando fuera apenas en la Q1 y arrancando desde las últimas posiciones.

Ya en el Gran Premio de Mónaco, tuvo un accidente, pues tuvo que entrar a boxes luego de tener contacto con Magnussen al intentar rebasarlo, eso hizo que cayera al penúltimo lugar.

Pero no solo eso, sino que casi al terminar la carrera, el mexicano hizo contacto con Rusell , pues no alcanzó a frenar, afortunadamente el percance no pasó a mayores y pudo culminar el circuito en Mónaco.

Mientras que, Max Verstappen lideró la carrera durante casi todas las vueltas, mientras que Fernando Alonso se ubicó en la segunda posición.

Ocon se ubicó en el tercero y Hamilton en el cuarto, pese a todo Red Bull volvió a ganar la carrera, algo que les beneficia en el Campeonato de Constructores.

Max Verstappen (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Alpine)

¡CONTACTO DE CHECO! 💥🏎️



El mexicano no pudo frenar y chocó con Rusell.



Le salió barato al de Red Bull. #F1xFSMX pic.twitter.com/MovtwySRHr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 28, 2023

Helmut Marko tunde a Checo Pérez

Luego del accidente que sufrió Checo Pérez en la clasificación del Gran Premio de Mónaco en el que quedó fuera en la Q1, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, tundió al mexicano.

“Si tienes un auto como ese, no deberías estar fuera en la Q1. Ese fue un error estúpido de su parte. Tal vez estaba pensando demasiado en el campeonato”, sentenció para Sky Deutschland.

Checo Pérez afectado por su error

Después de quedar fuera, Checo Pérez admitió que fue un golpe muy duro, pues hace mucho que no le sucedían ese tipo de cosas.

“Es un golpe muy duro en lo personal, porque en la Q1 no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve un error tan costoso”, dijo.

Cabe recordar, que Checo Pérez ocupa el segundo lugar del campeonato de pilotos con 105 puntos.

