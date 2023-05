Checo Pérez enfrenta un oscuro panorama para el GP de Mónaco que se correrá este fin de semana, ya que tras sufrir un choque, arrancará en el último lugar de la parrilla, situación por la que se disculpó con su equipo.

El piloto mexicano Checo Pérez cometió un error que lo llevo a impactar su auto con el muro de seguridad durante la Q1, choque que lo mandó hasta el último lugar en la parrilla de salida del Gran Premio de Mónaco, y por el que más tarde se diculpó.

Checo Pérez, quien ganó el GP de Mónaco en el 2022, tiene un panorama complicado para recuperarse del tropiezo sufrido este sábado en la clasificación.

Checo Pérez peleaba los primeros lugares al momento del choque

Al momento del choque, Checo Pérez estaba en la quinta posición de la Q1, pero perdió el control en la curva Sainte Devote, su auto patinó de costado y chocó con la barrera de contención.

“Es un golpe muy duro en lo personal, porque en la Q1 no me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve un error tan costoso”, aceptó Checo Pérez tras la clasificación en el GP de Mónaco.

Checo Pérez, quien pelea por el campeonato de pilotos del Fórmula 1, podría alejarse demasiado del liderato. “Estoy muy apenado con todo mi equipo, que veníamos haciendo un gran trabajo y teníamos una gran oportunidad el día de hoy”.

Explicó que los cambios que hicieron fueron naturales, “simplemente no me esperaba que el auto me girara tanto de la parte de atrás”, valoró Checo Pérez.

Con todo en contra, tras disculparse, Checo Pérez vio una luz de esperanza en el GP de Mónaco. “Si llega la lluvia nos podrá ayudar, pero en seco no hay mucho que hacer mañana”.

😢 "ES UN GOLPE MUY DURO EN LO PERSONAL, EN LA Q1 NO RECUERDO CUÁNDO TUVE UN ERROR ASÍ"



'Checo' Pérez quedó fuera en la Q1 del #MonacoGP, y tenemos sus reacciones 🇲🇽



🚨 "ESTOY MUY APENADO CON TODO MI EQUIPO... EN SECO NO HAY MUCHO QUE HACER MAÑANA"#F1xFSMX pic.twitter.com/6XcIselno2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 27, 2023

¿Cuándo se corre el GP de Mónaco?

El GP de Mónaco, en el que Checo Pérez llegará en desventaja, se correrá este domingo 28 de mayo, a las 8:00 horas (Centro de México).

Debido a que la clasificación es vital en las aspiraciones de los pilotos en el GP de Mónaco, las posibilidades de Checo Pérez para volver al podio son mínimas.

Checo Pérez ocupa el segundo lugar del campeonato de pilotos con 105 puntos, a 14 unidades del líder Max Vaerstappen.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok