La Jornada 1 de la Champions League continuará este miércoles 7 de septiembre con otros atractivos duelos y la presentación de algunos candidatos a pelear por la ‘Orejona’.

Después de las presentaciones del Real Madrid, PSG, Juventus y Manchester City, mañana debutarán en la Champions el FC Barcelona, Inter de Milán, Bayern Munich, Napoli y Liverpool.

Napoli vs Liverpool, Atlético de Madrid vs Porto e Inter de Milán vs Bayern Múnich, serán los duelos más atractivos del miércoles.

¿Canal y dónde ver los partidos de la Champions League?

A continuación te dejamos la cartelera de mañana con horarios y canales para que no pierdas ningún detalle de la Champions League.

AFC Ajax vs Rangers/ 11:45 horas/ TNT y HBO Max

Eintracht Frankfurt vs Sporting Lisboa/ 11:45/ HBO Max y Cinemax

Inter de Milán vs Bayern Munich/ 14:00/ HBO Max y Cinemax

Barcelona vs Viktoria Plzen/ 14:00/ HBO Max

Napoli vs Liverpool/ 14:00/ HBO Max

Atlético de Madrid vs Porto/ 14:00/ HBO Max

Tottenham Hotspur vs Olympique de Marsella/ 14:00/ HBO Max

Club Brujas vs Bayer Leverkusen/ 14:00/ HBO Max

Mexicanos entran en acción en la Champions League este miércoles

Hirving ‘Chucky’ Lozano con el Napoli, podría tener participación ante el Liverpool. El atacante mexicano sí será convocado después de su lesión el fin de semana.

El Chucky Lozano tuvo que salir de cambio en el encuentro ante la Lazio por un choque en la cabeza. Por fortuna para el mexicano, no pasó a mayores.

El Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez también entran en acción este miércoles cuando reciban al Rangers de Escocia; el lateral podría hacer su debut en la Liga de Campeones, mientras el ‘Machin’ sigue consolidándose con los de Ámsterdam.

Jorge Sánchez ha tenido pocos minutos en los tres duelos que ha tenido participación; sin embargo, de a poco comienza a ganarse un lugar y en la Champions League podría ser una gran oportunidad para el ex del Club América.

