Una nueva controversia ha surgido en torno a la Selección Mexicana, esta vez con declaraciones contundentes por parte del Chaco Giménez hacia el entrenador Jaime Lozano.

El exjugador y actual analista de Fox Sports, Chaco Giménez, expresó su opinión respecto a las decisiones de Jaime Lozano, específicamente en lo que respecta a la inclusión de su hijo, Santiago Giménez, en el equipo nacional.

Santiago Giménez, delantero del Feyenoord, ha sido objeto de debate debido a su participación en la selección bajo la dirección de Lozano, ya que no ha respondido a las expectativas.

¿Qué dijo Chaco Giménez sobre Jaime Lozano?

Luego del reciente desempeño de Santiago Giménez con la Selección Mexicana, el Chaco Giménez, padre del jugador, no ha dudado en expresar sus opiniones críticas sobre la gestión de Jaime Lozano como entrenador.

En sus declaraciones, Chaco Giménez destacó la importancia de la confianza de Jaime Lozano hacia su hijo para alcanzar su máximo potencial: “Yo lo que siento es que para que podamos sacar la mejor versión de Santi necesitas la confianza de tu técnico, de tu equipo”.

Chaco Giménez también evaluó el desempeño específico de Santi Giménez en el último partido, destacando tanto lo positivo como lo que considera áreas de mejora: “Yo creo que no hizo un mal partido, pero tampoco hizo un buen partido. No está en su nivel, tuvo una y la tiene que meter, normalmente el ‘9′ de la selección la tiene que meter y la diferencia fue que Rondón hizo el gol y Santi no...”

El analista deportivo subrayó la necesidad de respaldo tangible para su hijo, más allá de las palabras: “Santi Giménez necesita un respaldo con hechos, no con palabras.” Además, apuntó hacia una percepción sobre la posición de Santi en la consideración del técnico: “También tengo que que decir que (Santi Giménez) no es mucho del gusto del Jimmy, creo que hay una cuestión ahí que lo pone más por obligación que por gusto, no termina de completar los minutos, y al final es así.”

"ME PARECE QUE JIMMY PONE A SANTI MÁS POR OBLIGACIÓN QUE POR GUSTO" 💥



Ojo a lo que dijo @chaco_81 sobre Santiago Giménez en Selección. #LUP

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano?

Después de las duras declaraciones del Chaco Giménez en contra de Jaime Lozano, la Selección Mexicana se prepara para su siguiente partido en el que todo parece indicar que Santiago Giménez iniciará como titular.

La Selección Mexicana dirigida por Jaime Lozano se prepara para su próximo desafío en la Copa América 2024 frente a Ecuador, programado para el domingo 30 de junio del 2024 a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.