Alberto García Aspe explotó contra el Chaco tras defender a Santiago Giménez después del partido de la Selección Mexicana ante Venezuela.

Tras las críticas a Santiago Giménez por no hacerse presente en el marcador y/o pesar en el marcador, Chaco no dudo en aprovechar los reflectores de la televisora donde trabaja para defender a su hijo, algo con lo que Alberto García Aspe, no estuvo de acuerdo.

En pleno programa, Chaco Giménez comentó, “A él (Chaquito) le gusta esta situación, tuvo esta oportunidad, ya hace dos partidos que está jugando, también tengo que decir que no es del gusto del Jimmy, creo que hay una cuestión ahí que lo pone más por obligación que por gusto”, declaró el exfutbolista de Pachuca.

Algo que no le gustó a nada a García Aspe, ya que lo defendió como su papá y no como un comentarista, algo que parece que perjudica al futbolista y le pidió que se hablara de Santi.

¿Qué dijo Alberto García Aspe sobre el Chaco?

Ya te contamos la razón del por la que Alberto García Aspe le dijo al Chaco Giménez tras defender a su hijo, argumentando que no era del agrado del Jimmy Lozano.

“No puedo entender que esté un tipo como el Chaco en una televisora, es representante y es papá. Cállate la boca y no hables de tu hijo, punto.

Que tu hijo se las arregle ahí sino tiene la confianza, que el vea cómo va a jugar. Pero tu parece que lo estás defendiendo, en la televisión y en la televisora”, comentó.

Hasta el momento Chaco no ha dado su postura sobre el tema, sin embargo, de acuerdo a Aspe, estas acciones no benefician al delantero mexicano.

¡DIRECTO!



Alberto García Aspe explotó contra el Chaco Giménez en @somoscalientetv . pic.twitter.com/yaePUjQtt6 — Christian Ramírez (@Christi6179520) June 27, 2024

¿Cuándo juega la Selección Mexicana en la Copa América?

México buscará su pase ante Ecuador y la Selección Mexicana está obligada a ganarle al conjunto ecuatoriano si desea acceder a los Octavos de Final.

Venezuela es el primero clasificado a la siguiente ronda, ya que logró vencer a Ecuador y a México, por lo que con seis puntos y a falta de un partido ya está la siguiente fase.

México vs Ecuador.