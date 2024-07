Jaime Lozano se ha convertido en el personaje menos querido del planeta por parte de los mexicanos, pues fue el artífice del fiasco monumental de la Selección Mexicana en la Copa América 2024.

La debacle de la Selección Mexicana en la Copa América 2024 ha tambaleado su puesto en el Tricolor, pues quedar fuera de este certamen ha significado ser la burla de todos en el mundo del futbol.

La única preocupación que hay por parte de los fans de la Selección Mexicana es que Juan Carlos La Bomba Rodríguez dijo hace algunos días que Jaime Lozano estaba “pase lo que pase” proyectado hasta el Mundial del 2026.

La Copa del Mundo del 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y según las palabras del comisionado de la FMF, Jaime Lozano seguirá siendo el mandamás del Tricolor, pero…

Jaime Lozano ya reveló la fecha de su posible salida de la Selección Mexicana

Jaime Lozano es el principal señalado en la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa América 2024, por lo que los aficionados piden su ‘cabeza’ como recompensa a su ineptitud estratégica.

En ese contexto, Jaime Lozano ya reveló la fecha de su posible salida de la Selección Mexicana, aunque está decisión le dolerá a más de un aficionado que lo quiere ver fuera:

“Yo haré un informe, la decisión de si me quedó como DT de la Selección Mexicana no me corresponde a mi”…

“En dos semanas entregaré mi informe a los directivos, y ellos decidirán si me mantienen en el cargo o me voy”, dijo Jaime Lozano en conferencia de prensa tras el empate ante Ecuador.

Estos son los posibles sustitutos de Jaime Lozano en la Selección Mexicana

Digan lo que diga, Jaime Lozano está en el punto de mira de todo México, por lo que su puesto en la Selección Mexicana está en verdadero peligro, y más si se consideran a dos ‘monstruos’ que lo acechan desde las sombras.

El más aclamado por la afición para tomar el cargo de la Selección Mexicana es André Jardine, DT del América que ha conquistado 4 títulos en 1 año con las Águilas, por lo que sería uno de los dos que piden el puesto de Jaime Lozano.

El otro con menos cartel, pero con los mismos logros es Guillermo Almada, DT del Pachuca que ya estuvo en la terna para dirigir a la Selección Mexicana, pero que por intereses de algunos directivo, no dejaron que tomara el cargo.

En estos días se revelará si Jaime Lozano logra aguantar una crisis más en la Selección Mexicana o si de última hora los directivos deciden desechar su proyecto y elegir uno con más proyección de cara al Mundial de México, Estados Unidos, y Canadá.