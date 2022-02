La conferencia de Javier Aguirre, técnico del CF Monterrey, fue transmitida en vivo por las redes sociales del club regio, en donde los fans manifestaron su enojo.

Durante la transmisión, los mensajes de la afición, en su mayoría, eran de desaprobación, pidiendo su salida del equipo por el fracaso en la Copa Mundial de Clubes y en la Liga MX.

Aunque no estaba al tanto de los comentarios, las preguntas dirigidas al Vasco Aguirre eran sobre esta situación, a lo que se limitó a decir que los técnicos “tienen fecha de caducidad”.

“Es algo que no puedo controlar. El elogio debilita y la critica fortalece. Lo que prevalece son los resultados. Los técnicos tienen fecha de caducidad”, señaló.

Añadió al respecto: “En el curso de entrenador te enseñan variables que no puedes controlar, no puedes y no quieres. Es un país libre, cada quien puede opinar lo que quiera”.

Javier Aguirre, DT del CF Monterrey (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Javier Aguirre sigue evadiendo sus declaraciones

Javier Aguirre volvió a evadir los cuestionamientos sobre el fracaso del CF Monterrey en la pasada Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2022,

Se negó a aclarar o rectificar el haber minimizado la actuación del club regio en Emiratos Árabes Unidos, donde se quedó en el quinto lugar.

“Como institución tenemos la obligación de ganar cada torneo en el que participamos. Fui el primero en decir que fue un fracaso y que pedía perdón. Lo sostengo y lo ratifico”, dijo.

Cuando se le volvió a preguntar por sus polémicas declaraciones, volvió a esquivar el tema: “Lo otro es agua pasada, están los datos, los números. El presente es el entrenamiento y el futuro, mañana, es el Club Puebla”.

Javier Aguirre le aplaude a Nicolás Larcamón

Sobre el próximo rival del CF Monterrey, el Club Puebla, Javier Aguirre sólo tuvo palabras de elogio y más para el técnico Nicolás Larcamón, quien se desmarcó de las ofensas que hizo el equipo de redes poblanos, sobre el cuadro regio.

“Me parece un señor, aparte de buen DT, es un señor de arriba abajo. Desmarcarse de algo así, es de grandes. Es de los técnicos que nos gusta que vengan al país, porque además de todo, tiene valores éticos”, dijo.