Club Puebla se burla del CF Monterrey por su fracaso en el Mundial de Clubes 2022, donde quedó en quinto lugar pese a su gran nómina.

“¡Ya pueden adquirir en Taquillas sus (boletos) para enfrentar al 5to lugar mundial! Los primeros 3,000 niños y niñas entran GRATIS*… RT si este viernes tienes una cita con el Líder General”, se publicó.

El posteo no fue para nada compartido por Nicolás Larcamón, técnico del Club Puebla, quien hizo alusión al mismo en redes.

“Vi una publicación del club para promocionar la venta de entradas (…), en la que hablaba del resultado que había obtenido en el Mundial de Clubes. Eso no nos representa”, dijo.

El community managerde La Franja se ha caracterizado desde hace tiempo en postear mensajes irónicos y desafiantes contra los rivales en turno, pero esta vez en el seno del equipo no gustó.

¡Ya pueden adquirir en Taquillas sus 🎟 para enfrentar al 5to lugar mundial! 🌎



Los primeros 3,000 niños y niñas entran GRATIS* 👦🏻🧒🏻



RT si este viernes tienes una cita con el Líder General 🤩🔵#LaFranjaQueNosUne🎽 — Club Puebla 🎽 (@ClubPueblaMX) February 15, 2022

Club Puebla se volvió a burlar

No satisfecho, el community manager del Club Puebla se volvió a burlar del CF Monterrey siendo irónico con el discurso de su DT y hasta cambiándole el nombre al equipo regio.

“Ya no les diré nada porque andan muy sensibles y no quiero que me quemen más butacas. ¡El líder general recibe al La Pastora FC en el Cuauhtémoc!”, escribió.

Nicolás Larcamón valoró que los Rayados, hayan ido a competir hasta Asia más allá del resultado.

“Si Monterrey fue al Mundial de Clubes, es porque fue campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf y eso me merecer mucho respeto, pues para conseguirlo le ganó a Cruz Azul Futbol Club, le ganó al Club América, rivales enormes”. Nicolás Larcamón

Es verdad, el resultado conseguido, no fue el mejor: “Pero esto es futbol. No se les dio y eso hace que se les exponga”, afirmó Nicolás Larcamón al respecto.

Cabe señalar que Larcamón es el DT sensación de la Liga MX dados sus buenos resultados.