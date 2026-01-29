César Montes, seleccionado mexicano, es buscado por el equipo Besiktas del futbol turco, por lo que podría dar el salto desde la liga rusa, donde el Lokomotiv intentará retenerlo.

Rumbo al Mundial 2026, César Montes se perfila como titular de la Selección Mexicana, rol que lo cotiza fuerte entre equipos de segundo nivel del futbol europeo.

Rechaza Lokomotiv oferta del Besiktas por César Montes

El Besiktas turco intenta apoderarse del contrato del defensa César Montes como refuerzo de la segunda parte de la temporada 2025-2026, y habría hecho ya una buena oferta al Lokomotiv ruso.

Sin embargo, el actual equipo de César Montes, no planea desprenderse por el momento del “Cachorro” Montes, y habría rechazado el ofrecimiento.

Más de 200 millones de pesos fue la oferta del Besiktas por César Montes, quien será fundamental para definir junto a su equipo qué es lo mejor para su futuro.

César Montes (Jorge Martinez / Mexsport)

César Montes se uniría con Edson Álvarez en el futbol turco

César Montes, quien ya ha jugado en Europa con el Espanyol y Almería, ambos equipos en LaLiga de España, llegaría a su cuarto equipo en el futbol del Viejo Continente.

El defensa debutó en México en 2015 con Rayados de Monterrey, fue parte de la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos Río 2016 y Tokio 2020.

Equipos de César Montes en Europa:

Espanyol

Almería

Lokomotiv

César Montes es titular de la Selección Mexicana

El rol de titular que tiene César Montes en la Selección Mexicana de Javier Aguirre, sería importante en la decisión de cambiar de equipo por parte del zaguero mexicano.

Un movimiento de equipo pondría en riesgo el ritmo futbolístico de César Montes, quien no tendría asegurada su continuidad en su nuevo equipo, lo que afectaría su situación en la Selección Mexicana.